JPMorgan belässt Lloyds auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Overweight" belassen.Die Bank sei gut aufgestellt, um vom zumindest kurzfristig günstigen Geschäftsumfeld in Großbritannien zu profitieren, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.