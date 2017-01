Deutsche Bank senkt Ziel für Vodafone auf 285 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen von 300 auf 285 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Seine Schätzungen habe er nun erstmals komplett nur in Euro erstellt, seit der britische Telekomkonzern im November 2016 dazu übergangen sei, in Euro zu berichten, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Freitag. Zudem habe er nun das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone NL mit Liberty Global sowie Wettbewerbsentwicklungen in der Amap-Region (Afrika, Naher Osten und Asien Pazifik) berücksichtigt und seine Wechselkursannahmen überarbeitet./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.