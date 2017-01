Commerzbank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 154 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen für das Schlussquartal 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen.Der Umsatz des Online-Händlers für Heimtierbedarf habe seine sowie die Marktschätzung fast erreicht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen gewinne in Europa weiter Marktanteile. Zudem sollten die Belastungen durch die Schwäche des britischen Pfunds mittlerweile in den Gewinnschätzungen des Marktes berücksichtigt sein./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.