Berenberg hebt Ziel für Bayer auf 118 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 110 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.In diesem Jahr stehe oder falle die Monsanto-Übernahme und zudem sei von Interesse, wann die Covestro-Beteiligung von immer noch 64 Prozent reduziert werde, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Freitag. In seinem Bewertungsmodell habe er nun außerdem die erfolgreich begebene vier Milliarden Euro schwere Wandelanleihe eingearbeitet, zugleich aber auch seinen Bewertungszeitraum für die Aktie des Pharma- und Chemieunternehmens um 12 Monate weiter in die Zukunft verschoben./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.