Barclays senkt Safran auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit Blick auf das Interesse an Zodiac Aerospace von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.Angesichts der Übernahmeofferte des französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für den heimischen Zulieferer dürfte sich der Safran-Aktienkurs bis zu einem Abschluss der Transaktion in einer engen Spanne bewegen, schrieb Analyst Phil Buller in einer Studie vom Freitag. Diese könnte im vierten Quartal vollzogen werden./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.