UBS belässt Credit Suisse auf 'Buy' - Ziel 16,40 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,40 Franken belassen.Analyst Daniele Brupbacher blickt in einer Branchenstudie vom Mittwoch positiv auf die kurz- bis mittelfristige Gewinnentwicklung bei schweizerischen Privatbanken. Dabei stellte er vor allem positiv auf die Credit Suisse und Julius Bär ab. Es gebe eine Korrelation zwischen der aktuellen Einstellung neuer Mitarbeiter und künftigen Geldzuflüssen etwa in der Vermögensverwaltung und damit auch den Gewinnen. Die Credit Suisse sei ein attraktiv bewerteter Kandidat für eine Trendwende mit Wachstumsmöglichkeiten etwa in der Vermögensverwaltung./mis/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.