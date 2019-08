Syzygy: Zweistellige Marge bis 2020

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) wegen geringerer Erlöse aus dem Ausland einen Rückgang beim Umsatz um insgesamt 2 Prozent verbucht. Die Analysten reduzieren in der Folge ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Inlandsumsatz wegen der guten Nachfrage im Heimatmarkt zugelegt, während der Auslandsumsatz aufgrund des schwächeren Geschäfts in Großbritannien gefallen sei. Insgesamt habe der Umsatz somit 31,57 Mio. Euro (HJ 2018: 32,22 Mio. Euro) betragen. Die Gesellschaft sei in den vergangenen Berichtsperioden zunehmend auf dem deutschen Kernmarkt aktiv gewesen, was durch die erfolgten Investitionen und zuletzt getätigten Akquisitionen belegt werde. Bei den von rückläufigen Umsätzen geprägten ausländischen Tochtergesellschaften habe das Unternehmen Anpassungsmaßnahmen, wie etwa die Reduktion des Personalbestands in Großbritannien, vorgenommen.

Trotz des deutlichen Ergebnisanstiegs in Deutschland sei das Konzern-EBIT mit 2,81 Mio. Euro (HJ 2018: 2,79 Mio. Euro) vergleichsweise konstant ausgefallen. Die erstmalige Anwendung von IFRS 16 habe das EBIT um rund 0,1 Mio. Euro positiv beeinflusst, das Nachsteuerergebnis hingegen um 0,2 Mio. Euro belastet. Demnach sei das Periodenergebnis auf 2,05 Mio. Euro (HJ 2018: 2,24 Mio. Euro) gesunken. Da das Management für das zweite Halbjahr 2019 keine positiven Impulse im UK-Geschäft mehr sehe und außerdem von höheren Restrukturierungsaufwendungen als bisher geplant ausgehe, werde die Guidance für 2019 reduziert. Entsprechend des veränderten Ausblicks senke auch das Analystenteam seine Umsatz- und Ergebnisprognosen. Die Verminderung der konkreten Prognosen habe entsprechend zu einer Anpassung des Bewertungsergebnisses geführt. In der Folge ermitteln die Analysten ein Kursziel von 10,80 Euro (zuvor: 11,50 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2019, 16:55 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.08.2019 um 14:41 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.08.2019 um 15:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18625.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.