SocGen senkt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 2,80 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,90 auf 2,80 Euro gesenkt.Ihre Einstufung behielten die Analysten des Instituts in einer am Dienstag veröffentlichten Studie mit Blick auf das Interesse am Versicherer Generali aber auf "Buy". Eine Übernahme mache für die italienische Bank sowohl aus finanzieller als auch strategischer Sicht Sinn, schrieben die Experten./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.