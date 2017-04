RBC Capital hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Kering nach vorläufigen Zahlen und aufgestockten Jahreszielen der Sportartikeltochter Puma von 230 auf 245 Euro angehoben.Die Einstufung der Aktie des Luxusgüterherstellers wurde aber auf "Sector Perform" belassen. Abgesehen von Puma rechne er mit weiteren Marktanteilsgewinnen für die Kering-Marke Gucci in diesem Jahr, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Studie vom Donnerstag. Auch die Geschäftsdynamik der Marke YSL dürfte stark bleiben./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.