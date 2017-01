NordLB belässt Porsche auf 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Porsche SE auf "Verkaufen" belassen.Von den deutschen Herstellern würde die Porsche-Beteiligung Volkswagen unter den von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzöllen auf Autoimporte am deutlichsten leiden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er geht davon aus, dass eine Steuer nur auf den Saldo von importierten abzüglich exportierten Fahrzeugen erhoben würde. Die Wolfsburger führten aber deutlich mehr Fahrzeuge in die USA ein, als sie dort produzierten./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.