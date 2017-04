Morgan Stanley belässt BP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" belassen.Die Gewinne der großen Ölkonzerne sollten zum Jahresauftakt das höchste Niveau seit dem zweiten Quartal 2015 erreicht haben, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Shell und BP dürften im Vergleich zum Vorjahr wie auch zum Schlussquartal 2016 am stärksten zugelegt haben und böten eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von jeweils rund 7 Prozent./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.