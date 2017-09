Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

32,15 USD +0,25% (06.09.2017, 15:23, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:John Pitzer, Aktienanalyst der Credit Suisse, rechnet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse halten es für unwahrscheinlich, dass sich Micron Technology Inc. bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen positiv zu den Ergebnissen äußern wird. Der Grund für die niedrige Bewertung der Aktie sei der, dass der Markt nicht an die Dauerhaftigkeit des Aufwärtstrends glaube.Analyst Jonathan Pitzer geht davon, dass die Geschäftsentwicklung stärker und länger sein wird als vom Markt angenommen. Die Kapitalintensität im DRAM/NAND-Spektrum sei 15 bis 20% strukturell höher als in der Vergangenheit. Im 3D NAND-Bereich sei das Risiko eines "Phantomangebots" wegen positiver Entwicklungen begrenzt. Abgesehen davon gebe es neue NAND/DRAM-Anwendungsgebiete. Selbst im Falle eines Abschwungs sehe die Micron Technology-Aktie wegen der aktuellen Kostenstruktur unterbewertet aus. Selbst Branchenrückgänge wie in 2015 würden nicht verhindern, dass Micron Technology auf der EPS- und Free Cash flow-Ebene positiv bleibe.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bekräftigen das Kursziel von 40,00 USD.XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:26,16 EUR -3,66% (06.09.2017, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:26,48 EUR -1,59% (06.09.2017, 14:59)