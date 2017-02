Sydney (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat thyssenkrupp von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 29 Euro angehoben.Die Essener könnten Hauptprofiteur einer Konsolidierung der europäischen Stahlbranche werden, schrieb Analyst Patrick Morton in einer Studie vom Dienstag. Der Industriekonzern sei so nah an einer Problemlösung für das Stahlgeschäft in Europa und Nordamerika wie lange nicht./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (07.02.2017/ac/a/d)