Macquarie belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 105 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BMW nach US-Absatzzahlen der weltweiten Autobauer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Der US-Markt habe im August enttäuscht, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Branchenstudie vom Dienstag. An der Liste seiner globalen "Top Picks" im Autosektor, in der auch BMW enthalten ist, änderte er gleichwohl nichts./ajx/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.