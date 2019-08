M1 Kliniken: Weiterer Ausbau des Kliniknetzwerks

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die M1 Kliniken AG das hohe Wachstumstempo auch im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) fortgesetzt und den Standortausbau planmäßig vorangetrieben. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr, stärker als von GBC erwartet, um 38,2 Prozent auf 65,21 Mio. Euro (GJ 2017: 47,19 Mio. Euro) geklettert. Zudem habe das Unternehmen die Zahl der Standorte auf mittlerweile 24 Fachzentren (GJ 2017: 19) und die dazugehörige Zahl der medizinischen Behandlungen auf etwa 190.000 (GJ 2017: ca. 150.000) gesteigert. Zwar verzeichne die Gesellschaft laut GBC infolge des Umsatzwachstums einen EBIT-Anstieg auf 6,46 Mio. Euro (GJ 2017: 5,72 Mio. Euro). Erwartungsgemäß sei dieser jedoch insbesondere durch die Investitionen in den Aufbau der neuen Fachzentren unterproportional ausgefallen und die EBIT-Marge folglich auf 9,9 Prozent (GJ 2017: 12,1 Prozent) gefallen.

Für das aktuelle und kommende Geschäftsjahr stelle das M1-Management eine signifikante Steigerung des Kliniknetzwerks in Aussicht. Einen weiteren Wachstumstreiber sehe das Analystenteam im Ausbau der eigenen Kosmetikproduktmarke M1 Select. Analog zur Unternehmens-Guidance rechne GBC mit einer Fortsetzung des zweistelligen Umsatzwachstums in den kommenden Geschäftsjahren. Dabei berücksichtige die Ergebnisprognose der Analysten die typischen Expansionsaufwendungen, was für 2019 und 2020 wohl zu einem unterproportionalen Ergebnisanstieg führen werde. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf 21,30 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

