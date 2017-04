Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Givaudan auf 1900 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Givaudan nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 1750 auf 1900 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Umsatz des Aromen- und Duftstoff-Herstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer Studie vom Mittwoch. Die Ergebnisrisiken gingen zurück. Poulain hob seine Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht an und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.