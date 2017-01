Kepler Cheuvreux belässt Deutsche Bank auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für das Papier der Deutschen Bank nach der Einigung im russischen Geldwäscheskandal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,85 Euro belassen.Damit habe das deutsche Geldinstitut die es umgebende Rechtsunsicherheit weiter reduziert, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Studie vom Dienstag. In dem aktuellen Fall bleibe aber ein gewisses Restrisiko, da das ebenfalls ermittelnde US-Justizministerium nicht an der Einigung beteiligt gewesen sei./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.