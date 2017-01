Jefferies belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 8,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 8,50 Euro genannt.Nach fünf harten Jahren besserten sich nun die Fundamentaldaten der europäischen Versorger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. Die Konzerne hätten in puncto Kosten und Investitionen Disziplin an den Tag gelegt, so dass die Cashflows gestiegen seien. Die Aktien von Eon dürften unter anderem von der Stärkung der Bilanz profitieren./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.