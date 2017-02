JPMorgan senkt Ziel für Astrazeneca auf 4200 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Astrazeneca von 4300 auf 4200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst James Gordon passte seine Schätzungen in einer Studie vom Dienstag nach dem Ausblick der Briten etwas nach unten an. Die immun-onkologische Mystic-Studie sieht er als wichtigsten Faktor für die Kursentwicklung im laufenden Jahr, bleibt in puncto Studienergebnisse aber skeptisch./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.