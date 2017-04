JPMorgan belässt Orange auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange SA vor Zahlen auf "Overweight" belassen.Beim französischen Telekomkonzern rechne er am 27. April damit, dass dieser über ein unaufgeregtes Quartal berichten werde, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer europäischen Sektorstudie vom Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Orange gehöre für die kommenden Monate zu seinen am wenigsten präferierten Aktien./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.