JPMorgan belässt Danone auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone vor Zahlen auf "Neutral" belassen.Nach einer Reihe negativer Jahresberichte aus der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche blicke sie vorsichtig in die Zukunft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. In Europa sei sie mit Blick auf Reckitt Benckiser und Danone skeptisch. Danone sollte nach der Kappung der Umsatzprognose aber nicht mehr überraschen./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.