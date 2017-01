Independent Research erhöht Ziel für Klöckner & Co - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) nach dem Verkauf der Spanien-Aktivitäten von 9,00 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Damit setze der Stahlhändler seine Strategie um, sich auf die Kernmärkte zu fokussieren, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Er geht davon aus, dass das Unternehmen seine Ziele für das Geschäftsjahr 2016 erreicht hat. Für das laufende Geschäftsjahr dürfte KlöCo weitere Ergebnisverbesserungen in Aussicht stellen. Wie nachhaltig aber die Margensteigerungen durch die strukturelle Anpassung des Geschäftsmodells seien, bleibe abzuwarten./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.