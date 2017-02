Goldman streicht Banco Santander von 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Santander von der "Conviction Buy List" genommen, das Votum aber auf "Buy" belassen.Das Kursziel hob Analyst Jose Abad in einer Studie vom Dienstag von 6,40 auf 6,75 Euro an. Dem Experten zufolge lasse sich mit spanischen Banken auf eine Erholung am Heimatmarkt setzen. Die Frage sei lediglich, wie schnell diese geschehe. Abad selbst geht derzeit von einem "langsamen Aufschwung" aus. Santander bleibe eine Kaufempfehlung, auf der Empfehlungsliste bevorzuge er nun aber die Aktie der Caixa Bank./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.