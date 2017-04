Goldman senkt Ziel für Unilever NV auf 38 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever NV nach einer Strategieüberprüfung durch den Konzern von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Die vom Konsumgüterhersteller geplanten höheren Einsparungen dürften zunächst von steigenden Umstrukturierungskosten aufgefressen werden, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Donnerstag. Zudem bemängelte er die niedrigeren Investitionen in das Markenportfolio. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.