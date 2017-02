Goldman senkt Ziel für Ryanair auf 14,90 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 15,00 auf 14,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Gewinne des Billigfliegers dürften vermutlich weiter unter dem Preisdruck in der Branche leiden, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer Studie vom Dienstag. Er reduzierte deshalb seine Schätzungen für 2017./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.