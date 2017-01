Goldman erhöht Ziel für Fiat Chrysler - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 19,70 auf 20,30 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Die neuen Ziele des Autobauers für 2017 schienen das Vertrauen des Managements in eine Gewinnsteigerung widerzuspiegeln, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Die Konsensschätzungen hätten noch Luft nach oben./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.