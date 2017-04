Goldman belässt Vodafone auf der 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen.Die angekündigten Preiserhöhungen in Großbritannien begünstigten die Wachstumsaussichten des Mobilfunkkonzerns auf dem europäischen Markt, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Donnerstag. Auch die attraktive Free-Cashflow-Rendite biete Anlegern einen günstigen Einstiegszeitpunkt./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.