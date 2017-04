Goldman belässt Puma auf 'Neutral' - Ziel 272 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 272 Euro belassen.Die Eckdaten des Sportartikelherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Donnerstag. Obwohl die Aktie in diesem Jahr bereits um starke 25 Prozent gestiegen sei, könnte dies kurzfristig eine weitere Kurssteigerung bewirken./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.