Goldman belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 150 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen.Mit ihrer Prognose eines Umsatzes in Höhe von 53,6 Milliarden Dollar und eines Ergebnisses je Aktie von 2,08 Dollar liegen sie über dem Konsens, schrieb Analystin Simona Jankowski in einer Studie vom Mittwoch. Für das laufende dritte Geschäftsquartal dürfte der iPhone-Hersteller ein Umsatzziel zwischen 44 und 46 Milliarden Dollar kommunizieren./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.