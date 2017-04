EQS Group AG: Starke Gewinnsteigerung erwartet

Die Analysten von GSC Research sind weiterhin von der Wachstumsstory der EQS Group AG überzeugt. Das Unternehmen verfüge auch in den kommenden Jahren über Wachstumspotenzial und strebe eine starke Gewinnsteigerung an. Daher werde auch das Kursziel angehoben.

Das Researchhaus sei unverändert von der grundsätzlichen Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem Cash-Flow starken Geschäftsmodells überzeugt. Die Internationalisierung sowie die grundsätzlichen Markttreiber, wie die verstärkten Regulierungen oder die Anforderungen an best practice Lösungen der Emittenten, werden nach Meinung der Analysten die Tragsäulen zu weiterem Wachstum in den kommenden Jahren sein. Dabei verfüge der Konzern als führender Anbieter über bewährte Tools, die sich leicht an neue Märkte adaptieren lassen und die nach Einschätzung der Analysten auch über gezielte Akquisitionen zu erheblichen Synergien führen würden.

Seit 2008 habe sich die EBIT-Marge der Gesellschaft von 33,5 Prozent sukzessive auf nur noch 10,2 Prozent in 2016 reduziert. Der mittelfristige Ausblick deute nun darauf hin, dass im aktuellen Geschäftsjahr der Tiefpunkt erreicht werde und es fortan zu einer kontinuierlichen Margenerholung kommen könnte. Dies erscheine auch vor dem Hintergrund logisch, dass laut GSC Research immer mehr Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina die Gewinnschwelle erreichen und diese mit fortschreitendem Wachstum deutlich überschreiten. So stehe den neuen Aufbaumärkten in den kommenden Jahren ein immer größer werdendes Umsatzvolumen gegenüber, das bereits ansehnliche positive Ergebnisse erziele und somit den Verwässerungseffekt auf die Konzernmarge kontinuierlich reduziere.

Mit Blick auf das stärker als zuletzt angenommene Umsatzwachstum sowie die in den kommenden Jahren zu erwartene überproportionale Gewinnsteigerung, erhöhe GSC Research das Kursziel von zuletzt 45 Euro auf nunmehr 50 Euro. Gleichzeitig werde das Rating „Halten“ bestätigt und das Researchhaus verweise dabei auf den deutlichen Kursanstieg der letzten zwölf Monate. Dieser Kursanstieg habe vor allem vor dem Hintergrund der zumindest kurzfristig gedrückten Ergebnisentwicklung die Bewertungsmultiplikatoren ansteigen lassen und das Risiko von Gewinnmitnahmen bzw. temporären Kurskorrekturen sei deutlich erhöht worden.

