Commerzbank belässt Fraport auf 'Reduce' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Fraport vorerst auf "Reduce" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Rund um die Vorlage der Geschäftszahlen des Flughafenbetreibers für das erste Quartal am 9. Mai werde er sein Aktienvotum überarbeiten, kündigte nun Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Mittwoch an. Er verwies auf die offizielle Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen, soliden Verkehrszahlen für März und einer sich abzeichnenden Entschärfung des Gebührenstreits mit der Lufthansa./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.