Biofrontera: Überraschend hoher Umsatz in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Biofrontera hat nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz im Schlussquartal 2016 um 116 Prozent auf 3,25 Mio. Euro gesteigert, vor allem dank überraschend hoher Erlöse in den USA. Die Analysten rechnen mit einer anhaltend hohen Dynamik und sehen für die Aktie weiteres Potenzial.

Mit dem Schlussquartal 2016 hat Biofrontera aus Sicht von SMC-Research ein echtes Ausrufezeichen gesetzt, der Umsatzanstieg um 116 Prozent zum Vorjahr auf 3,25 Mio. Euro deute das Potenzial an, das der US-Markt biete. Obwohl der US-Verkauf von Ameluz erst im Oktober angelaufen und noch von Schwierigkeiten bei der Einleitung der Erstattungspraxis begleitet worden sei, habe dort bereits ein Umsatz von 1,15 Mio. Euro generiert werden können. Das Unternehmen habe so im Gesamtjahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von 6,13 Mio. Euro die ausgegebene Zielspanne (6 bis 7 Mio. Euro) erreicht und die Schätzung der Analysten (5,6 Mio. Euro) übertroffen.

Für die laufende Periode habe sich das Management eine weitere deutliche Steigerung auf 14 bis 18 Mio. Euro vorgenommen, die USA sollten dazu bereits einen Beitrag von mehr als 50 Prozent leisten. Und das, obwohl das Unternehmen in der Erstattung noch mit einem Übergangscode arbeiten müsse, der für die Ärzte zusätzlichen Aufwand verursache. Erst Anfang 2018 werde das Produkt einen eigenständigen Code erhalten, was die Abrechnungspraxis erleichtern und die Verschreibungsdynamik nach Darstellung der Analysten weiter beflügeln dürfte.

Auch sonst würden die Chancen auf eine steigende Dynamik gut stehen. Die bereits vorliegende Erweiterung der Zulassung um die Indikation Basalzellkarzinom und die wahrscheinliche Genehmigung für die Tageslichttherapie dürften gemäß SMC-Research auch in Europa für Rückenwind sorgen. Insgesamt sehen die Analysten weiterhin hohes und nachhaltiges Wachstumspotenzial für Biofrontera. Nach einer Anpassung des Modells an die aktuellen Zahlen und Prognosen taxiert das Researchhaus den fairen Wert nun auf 4,85 Euro, das Urteil laute unverändert „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-13-SMC-Update-Biofrontera_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.