Bernstein belässt Linde auf 'Market-Perform' - Ziel 158 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen.Das Umfeld für den Chemiesektor werde 2018 wieder freundlicher, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Rohstoffkosten gingen zurück. Davon profitierten die Margen. Anleger sollten im Sektor aber selektiv vorgehen. So bleibt Zechmann für Aktien von Düngerproduzenten wie K+S und Yara sowie Industriegase-Anbietern wie Air Liquide und Linde vorsichtig./ajx/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.