Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Die Politik dränge die Autokonzerne zum Elektrofahrzeug, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Premium-Hersteller müssten sich nun am schnellsten bewegen, und dies könnten sie auch. Denn sie seien dafür in einer wesentlich besseren Position als die Massenproduzenten, weil sie ohnehin teurere Modelle anböten./ajx/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.