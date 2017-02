Berenberg hebt Ziel für Banco Santander auf 3 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 2,80 auf 3,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Mit Lücken in der Kapitaldecke und fehlender Bereitschaft zu Kostensenkungen verfüge die spanische Bank über alle Merkmale eines langfristigen Verlierers, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer Studie vom Montag. Die Hoffnung auf steigende Margen in Spanien könne enttäuscht werden. Seine Schätzungen passte Lowe jedoch wegen höherer Gewinnbeiträge aus Brasilien und Großbritannien nach oben an./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.