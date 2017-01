Berenberg belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Es sei an der Zeit, bei Banken auf fallende Aktienkurse zu setzen, schrieb Analyst James Chappell in einer Branchenstudie vom Dienstag. Denn die kurzfristigen Zinsen in Europa fielen weiter und die Bankentitel erschienen angesichts zu hoher Gewinnerwartungen überbewertet. Ganz oben auf Chappells Verkaufsliste stehen Credit Agricole, Credit Suisse und BBVA./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.