Barclays belässt Wirecard auf 'Overweight' - Ziel 80 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wirecard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Konsolidierung sei nach wie vor einer der Haupttrends im stark fragmentierten europäischen Markt für Zahlungssysteme, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Branchenstudie vom Dienstag. In Erwartung anhaltender Übernahmespekulationen dürften sich die Sektorwerte weiterhin stark entwickeln. Die Aktie des Zahlungsabwicklers sei trotz des fast 80-prozentigen Kursanstiegs in diesem Jahr immer noch sein "Top Pick" in der Branche./edh/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.