niiio finance group: Strategische Neuausrichtung kommt voran

Der Analyst Jens Nielsen von GSC Research stuft die niiio finance group AG zum Start seiner Coverage als spekulative Halteposition ein und ermittelt ein Kursziel von 1,10 Euro für die Aktie des Anbieters von digitalem Vermögensmanagement.

Nach Darstellung des Analysten wolle sich das Unternehmen im Zuge der fortschreitenden strategischen Neuausrichtung zukünftig als einer der führenden Technologieanbieter für digitales Vermögensmanagement im deutschsprachigen Raum etablieren. Laut GSC berge dabei insbesondere der Bereich Robo-Advisory erhebliches Potenzial. So werde gemäß dem Statistik-Portal statista für Deutschland ein Wachstum des verwalteten Anlagevermögens von 3,98 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 23,88 Mrd. Euro im Jahr 2022 prognostiziert. Allerdings müsse die Branche nach Analystenaussage noch einige Arbeit leisten, um die Akzeptanz der automatisierten Vermögensverwaltung am Markt zur erhöhen. Zudem sehe GSC ein gewisses Risiko in einer sich scheinbar abzeichnenden Konsolidierung der Anbieter.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft sei bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Nach der im Mai durchgeführten Kapitalerhöhung, an der sich auch der Vorstand maßgeblich beteiligt habe, verfüge das Unternehmen über eine Barliquidität von 4,1 Mio. Euro und ein Eigenkapital von 9,4 Mio. Euro. Dies entspreche einer Quote von gut 92 Prozent zum 30. Juni, womit das Unternehmen nach Meinung des Analysten bilanziell solide aufgestellt sei. Sollte sich allerdings die erwartete Geschäftsentwicklung nachhaltig verzögern, halte es der Analyst für ratsam, potenzielle Risiken hinsichtlich des Wertansatzes der mit 5,6 Mio. Euro bilanzierten niiio GmbH im Blick zu behalten. Insgesamt erachte GSC die niiio-Aktie als eine interessante, spekulative Depotbeimischung für den risikobereiten, an den Zukunftsthemen FinTech und hier vor allem Robo-Advisory interessierten Investor. Daher stuft der Analyst das Papier in seiner Erstanalyse mit einem Kursziel von 1,10 Euro als spekulative Halteposition ein.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.10.2018, 11:30 Uhr)

