VIB: Nettogewinn steigt deutlich

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) das Nettoergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert und somit die gute Ergebnisentwicklung des Halbjahres fortgesetzt. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die VIB-Aktie.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz wegen zusätzlicher Mieteinnahmen aus neuen Objekten im Portfolio um fast 4 Prozent auf 64 Mio. Euro (9M 2017: 62 Mio. Euro) gestiegen. Der Bewertungsgewinn habe, geprägt von im Jahresverlauf fertiggestellten Eigenentwicklungen, bei 7,4 Mio. Euro gelegen. Das um das Bewertungsergebnis bereinigte EBIT sei laut SRC um über 3% angestiegen und das um Bewertungseffekte bereinigte Vorsteuerergebnis habe auf 38 Mio. Euro (9M 2017: 35 Mio. Euro) zugelegt. Der Nettogewinn sei wiederum um mehr als 19 Prozent auf über 38 Mio. Euro (9M 2017: rund 32 Mio. Euro) und der cash-getrieben FFO um fast 9% auf über 33 Mio. Euro (9M 2017: 30,5 Mio. Euro) geklettert.

Zudem habe VIB nach Analystenaussage in den ersten 9 Monaten 2018 drei Eigenentwicklungen fertiggestellt und übergeben, was sich positiv auf das Zahlenwerk des restlichen Geschäftsjahres auswirken werde. Das Gesamtportfolio des Unternehmens verfüge bei einer vermietbaren Fläche von über 1,1 Mio. qm und einer sehr niedrigen Leerstandsrate von 0,7 Prozent derzeit über ein Volumen von fast 1,2 Mrd. Euro, so die Analysten. Die Pipeline stehe wiederum bei rund 155.000 qm nutzbarer Fläche und biete somit noch Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre. Das vorgelegte Zahlenwerk habe den Erwartungen der Analysten entsprochen und auch die Unternehmens-Guidance erfüllt. Der NAV je Aktie liege bei 19,45 Euro. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 24,50 Euro für die VIB-Aktie und behalten das Rating „Accumulate“ unverändert bei.

