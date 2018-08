Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Japanische Yen in der jüngeren Vergangenheit von den Turbulenzen in der Türkei profitieren konnte, rückt nun die US-Geldpolitik wieder stärker in den Fokus der Marktteilnehmer, so die Analysten der NORD LB.



Die jüngsten Presseberichte über Anmerkungen von Donald Trump, der den US-Notenbankchef kritisiert habe und offenbar zu schnelle Zinsanhebungen des FOMC fürchte, hätten den Yen zuletzt gegenüber dem US-Dollar in gewissen Umfang aufwerten lassen. (22.08.2018/ac/a/m)