Die vor allem in Asien allgegenwärtigen Ängste vor dem Ausbrechen eines regelrechten Handelskriegs zwischen Peking und Washington erhöhen die Nervosität und lösen Sorgen vor einem stärkeren Japanischen Yen aus, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu USD/JPY.



Viele Marktteilnehmer würden die Ergebnisse des aktuellen Tankan-Berichtes für die größeren Industrieunternehmen in genau diesen Kontext stellen und sähen bei diesen Firmen nun immer mehr Bedenken vor einem schärferen Handelskonflikt.