Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Devisenmärkten hat sich weiter beruhigt, so die Analysten der NORD LB.



Die sich in den handelspolitischen Auseinandersetzungen andeutende Einigung der USA mit Mexiko und die Auskunft des US-Präsidenten, dass er ein Abkommen mit China für möglich halte, hätten sicherlich dazu beigetragen. Die japanischen Einzelhandelsdaten könnten am Donnerstag enttäuschen, dies würde die Tendenz zum günstigen Yen unter Umständen etwas abbremsen. (29.08.2018/ac/a/m)