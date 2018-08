Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch wenn China und die USA am aktuellen Rand beim Thema Nordkorea aneinandergeraten sind - in Punkto Handelskrieg deutete Trump immerhin an, dass er eine Einigung mit Peking für möglich hält, so die Analysten der Nord LB.



Das stehe freilich im Kontrast zu seinen Zoll-Drohungen. Bei den Verhandlungen habe es ebenfalls kaum Fortschritte gegeben. Unter anderem die amerikanischen Auftragseingänge hätten seit Freitag zu einem schwächeren Greenback aus chinesischer Sicht geführt. (Ausgabe vom 29.08.2018) (30.08.2018/ac/a/m)