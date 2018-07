Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Chinesische Yuan hatte in den letzten Tagen größere Abwertungen hinnehmen müssen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu USD/CNY.



Aufgrund der Stetigkeit der Bewegung und entsprechenden Äußerungen habe die Vermutung nahe gelegen, dass strategische Abwertungen eine Rolle spielen könnten. Dem habe nun die chinesische Notenbank widersprochen. Zudem habe sie gestern wahrscheinlich auch interveniert, um der Abschwächung ein Ende zu setzen. Dennoch dürfte ein günstigerer CNY als hilfreich angesehen werden, sonst hätten die Offiziellen schon früher reagiert. Die Einkaufsmanagerindices würden am aktuellen Rand ein weniger dynamisches Wachstum in der Volksrepublik anzeigen. (04.07.2018/ac/a/m)