Wien (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Yuan (CNY) reagiert sehr sensitiv auf Meldungen zum Handelskonflikt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Solange der Handelskonflikt brodele, werde auf den Chinesischen Yuan Abwertungsdruck ausgeübt werden. Im Unterschied zu den Währungskrisen 2015/16 habe sich die PBoC (People´s Bank of China) bis vor kurzem mit Interventionen zurückgehalten. Erst nach kurzzeitiger Überschreiten der Marke von 6,90 CNY pro USD hätten die chinesischen Währungshüter mit Gegenmaßnahmen reagiert: Der "antizyklischen Korrekturfaktor" sei wieder eingeführt und am offshore-Markt die Liquidität verknappt und so auf den offshore-Währungskurs eingewirkt worden. Die Maßnahmen dürften vorerst ausreichen um den Yuan zu stabilisieren. Auch das starke Commitment der Notenbank dürfte unterstützen. Eine weitere Eskalation könnte den Yuan aber auf 7,0 USD/CNY treiben. Gegenüber dem fair bewerteten Wechselkurs nach Kaukraftparität sei der Yuan zurzeit deutlich unterbewertet. Diese Unterbewertung dürfte vor allem im Laufe der zweiten Hälfte des nächsten Jahres aufgrund einem schwächeren USD und auslaufender EM -Thematik wieder etwas abgebaut werden können. (19.09.2018/ac/a/m)