Insbesondere die Subkomponenten für Produktion sowie die kleiner und mittlerer Unternehmen hätten sich verbessern können. Der Caixin PMI hingegen stehe dazu im Widerspruch. So oder so - die letzten Drohungen von Trump und das wahrscheinliche Inkrafttreten der nächsten US-Zollrunde eventuell schon morgen dürften die Stimmung drücken. Der CNY (Chinesischer Yuan) könnte unter Druck kommen. (05.09.2018/ac/a/m)