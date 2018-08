Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Zurverfügungstellung von USD-Liquidität durch die People’s Bank of China konnte sich der Chinesische Yuan (CNY) wieder etwas stabilisieren, so die Analysten der NORD LB.



Damit sei der im Mai begonnene Abwärtstrend der chinesischen Währung zumindest vorläufig gestoppt worden. Auch die Nachricht, eine chinesische Delegation werde kommende Woche in den USA Gespräche zum sino-amerikanischen Handelskonflikt aufnehmen, habe zu der vorrübergehenden Beruhigung beim Währungspaar beigetragen. (22.08.2018/ac/a/m)