UBS belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 300 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft vor einer am Donnerstag anstehenden Veranstaltung zum Betriebssystem Windows auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen.Möglicherweise werde der Softwarehersteller das neue Betriebssystem "Windows 11" vorstellen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ihn von Interesse sei dabei nicht nur die Software an sich, sondern auch ein potenzielle Einführung eines Abo-Lizenzmodells. Die Bewertung der Microsoft-Aktie erscheine auf dem aktuellen Niveau gerechtfertigt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.