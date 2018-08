The NAGA Group: Fortschritte nicht honoriert

Die NAGA Group habe nach Meinung von SMC-Research sehr gute Zahlen für 2017 geliefert, auch wenn das Unternehmen nicht in allen Bereichen so schnell vorankomme, wie die Analysten erwartet haben. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass die Gesellschaft nun die Skalierung der eingeführten Plattformen vorantreiben könne.

Die NAGA Group habe das Jahr 2017 aus Sicht von SMC-Research mit sehr guten Zahlen abgeschlossen. Vor allem dank des erfolgreichen Token Sales (ITS) seien die Umsatzschätzungen der Analysten deutlich übertroffen worden, zudem habe die Gesellschaft entgegen der Erwartungen des Researchhauses ein signifikant positives EBITDA erwirtschaftet.

Ein Start-up könne naturgemäß nicht alle potenzialträchtigen Projekte gleichzeitig vorantreiben – vor allem dann nicht, wenn die Pipeline wie bei NAGA sehr groß sei – und müsse sich fokussieren. Wegen des ITS sei eine größere Kampagne für das Brokerage-Geschäft verschoben worden, und auch die Entwicklung von NAGA Virtual, eines Handelsplatzes für virtuelle Güter, sei langsamer gewesen als von den Analysten erwartet. Isoliert betrachtet haben die Erlöse in beiden Bereichen bislang unter den Schätzungen von SMC-Research gelegen, was aber durch Dienstleitungen für die NAGA Development Association Ltd., den Verkäufer des Coins, zumindest in 2017 habe überkompensiert werden können.

Dank der Mittel aus dem Token Sale und der erfolgreichen Entwicklungsarbeiten habe das Unternehmen aber inzwischen mehrere Lösungen und Plattformen am Markt eingeführt (u.a. auch NAGA Virtual) und könne nun die Skalierung vorantreiben. Das Researchhaus sehe deshalb nach wie vor ein hohes Umsatz- und Ertragspotenzial, das in dem Modell abgebildet worden sei.

An der Börse seien diese Fortschritte nicht honoriert worden. Dafür dürften aus Sicht der Analysten zum einen die angeführten Verzögerungen verantwortlich sein, zum anderen sei der Hype um Kryptowährungen inzwischen merklich abgeflaut, was sich negativ auf die Aktien von Unternehmen ausgewirkt habe, die mit dem Thema in Verbindung gebracht würden.

SMC-Research halte das im Fall der NAGA Group für nicht gerechtfertigt. Auch, wenn das Researchhaus das Modell noch einmal deutlich konservativer gestaltet habe, um den bisherigen Verzögerungen Rechnung zu tragen, werde der faire Wert mit 6,70 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs gesehen. Da die Entwicklung seit der Erststudie im letzten Jahr aber auch gezeigt habe, dass der Ansatz eines sehr hohen Prognoserisikos aufgrund des frühen Stadiums der Geschäftsentwicklung durchaus gerechtfertigt sei, bleibe das Urteil „Speculative Buy“.

