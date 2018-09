Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken legte gegenüber dem Euro zu, so die Analysten der Helaba.



Der Euro/Franken-Kurs (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) sei unter 1,13 gefallen. Die Sorgen um Italien und die Schwellenländer hätten die Flucht in den sicheren Anlagehafen Franken begünstigt. Das Schweizer Wachstum habe kräftig zugelegt. Die Inflation sei auf etwas erhöhtem Niveau geblieben. Dennoch liege eine Zinswende der SNB wohl in weiterer Ferne als die der EZB. Der Schweizer Renditenachteil habe sich ausgeweitet. Mittelfristig sollten sich einige Krisenherde wieder entspannen - zulasten des Frankens. Der Euro/Franken-Kurs dürfte wieder um 1,15 notieren. (Ausgabe vom 07.09.2018) (10.09.2018/ac/a/m)